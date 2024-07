Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Rüthen (ots)

Am 23. Juli kam es zwischen 07:30 und 13:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Boden. Die bislang unbekannten Täter hebelten zunächst ein Fenster im Erdgeschoss auf um sich Zutritt zum Inneren des Hauses zu verschafften. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten mit Schmuck und Bargeld vom Tatort. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell