POL-F: 231107 - 2049 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub mit Festnahme

Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Montag (06.11.2023) brachen zwei Tatverdächtige in ein in der B-Ebene gelegenes Restaurant ein. Morgens gegen 06:25 Uhr begaben sich die beiden Diebe zum Restaurant. Dort angekommen, stiegen sie nach bisherigen Kenntnissen durch die Glasschiebetüren ein. Diese hatten sie zuvor aufgedrückt. Einer der beiden Tatverdächtigen suchte ...

