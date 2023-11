Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231107 - 2046 Frankfurt - Innenstadt: Einbruchdiebstahl - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montag (06.11.2023) brachen zwei Tatverdächtige in ein in der B-Ebene gelegenes Restaurant ein.

Morgens gegen 06:25 Uhr begaben sich die beiden Diebe zum Restaurant. Dort angekommen, stiegen sie nach bisherigen Kenntnissen durch die Glasschiebetüren ein. Diese hatten sie zuvor aufgedrückt. Einer der beiden Tatverdächtigen suchte den Gastraum des Restaurants auf und entwendete dort mehrere hundert Euro sowie einen Bunsenbrenner und zwei Flaschen Cola.

Das Diebesduo nutzte die zuvor aufgedrückten Glasschiebetüren als Fluchtweg und machte sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Täterbeschreibungen:

Tatverdächtiger 1: Männlich, ca. 38-45 Jahre alt, trug einen dunklen Bart, eine dunkle Kappe mit weißem Emblem, schwarzes Sweatshirt mit Kapuze, eine graue Jacke, Jeans und schwarze Schuhe.

Tatverdächtiger 2: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, trug eine dunkle Kappe, einen Schal, eine Jacke mit Kapuze und dunkle Schuhe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatverdächtigen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell