Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall K 150

K 153

Riedstadt (ots)

Am Mittwoch, 31.07.24 gegen 12:40 befuhr ein 69jähriger Pkw-Fahrer die K 153 aus Richtung B 44 kommend in Fahrtrichtung K 150. Beim Abbiegen in Richtung Crumstadt kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem 16jährigen Kraftradfahrer, der die K 150 aus Crumstadt kommend in Fahrtrichtung L 3361 befuhr. Der Kraftradfahrer wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Klinikum eingeliefert.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf etwa 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die K 150 von der Unfallstelle aus bis zur L 3361 für 30 Minuten komplett gesperrt.

