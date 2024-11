Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwölf Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Montagmorgen erlebten mehrere Erfurter Autobesitzer eine böse Überraschung. Ein Unbekannter hatte sich am Roten Berg in den vergangenen Tagen an insgesamt zwölf Autos zu schaffen gemacht. Er zerstach die Autoreifen und verursachte dadurch einen Schaden von mehreren 1.000 Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde hinzugerufen, sicherte Spuren an den betroffenen Fahrzeugen und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (SE)

