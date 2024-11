Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit hohem Schaden

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag ereignete sich in Erfurt ein Verkehrsunfall, bei dem hoher Sachschaden entstand. Ein 19-Jähriger war mit seinem Citroen in der Haarbergstraße stadteinwärts unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet mit seinem Auto zunächst gegen die rechte Bordsteinkante und fuhr dann quer über die Fahrbahn. Dort touchierte er eine Mauer sowie ein Zufahrtstor und kam schließlich an einem Grundstückszaun zum Stehen. Der entstandene Schaden beträgt in etwa 15.000 Euro. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell