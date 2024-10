Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeioberrat Sven Schremmer lenkt die Geschicke des Polizeikommissariats Hannover-Döhren

Hannover (ots)

Zum 1. Oktober 2024 übernahm Polizeioberrat Sven Schremmer die Führung im Polizeikommissariat Hannover-Döhren. Schremmer tritt damit die Nachfolge von Polizeioberrätin Vanessa Lehmann an, die bereits im März 2024 die Leitung der Abteilung für Mobilität und Einsatzmittel in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) übernommen hatte. Die Urkundenübergabe fand am 17.10.2024 im Rahmen einer kleinen Feierstunde statt.

Polizeioberrat Sven Schremmer begann seine polizeiliche Laufbahn nach dem Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Oldenburg und Hildesheim, das er von April 2002 bis März 2005 absolvierte. Im Anschluss daran war er bis Juni 2011 unter anderem als Gruppenführer bei der ZPD tätig.

Im Juli 2011 wechselte der heute 43-Jährige in den Stab der ZPD. Dort versah er seinen Dienst in der Abteilung 2, die sich schwerpunktmäßig mit Einsatzthemen befasst, sowie in der Pressestelle. Darüber hinaus war er Mitglied im Castor-Vorbereitungsstab. Diese Tätigkeiten übte er bis August 2012 aus, bevor er zur Polizeiakademie Niedersachsen wechselte. Dort war er im Dezernat 01 für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und unter anderem Mitglied der Projektgruppe "Strategie 2020".

Ab Oktober 2014 übernahm Schremmer eine neue Aufgabe im Dezernat 01 der Polizeiakademie im Bereich Grundsatz/Organisation. Anfang 2016 wechselte er zur Polizeidirektion Hannover, wo er zunächst im Einsatz- und Streifendienst der damaligen Polizeiinspektion Süd (heute PK Hannover-Döhren) tätig war. Im August 2016 folgte eine Verwendung als Dienstschichtleiter im Polizeikommissariat Barsinghausen.

Zum 1. Juni 2017 kehrte Sven Schremmer an die Polizeiakademie Niedersachsen zurück und wurde dort im Dezernat 01, Bereich Strategie, eingesetzt. Um seine fachlichen Qualifikationen weiter zu vertiefen, nahm er ab Juli 2018 an verschiedenen Hospitationen teil, unter anderem bei der Berufsfeuerwehr Hannover, Hannover Airport sowie bei den Polizeien in Berlin und Wien. Diese Erfahrungen dienten zur Vorbereitung auf sein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei, das er im Zeitraum von Oktober 2018 bis September 2020 absolvierte.

Im Anschluss an sein Masterstudium übernahm Schremmer die Leitung des Dezernates 23 an der Polizeiakademie Niedersachsen, wo er für Personalangelegenheiten, Dienstrecht und das Prüfungsamt verantwortlich war. Diese Position bekleidete er bis Oktober 2022. Anschließend leitete Sven Schremmer das Dezernat 01 bei der Polizeidirektion Hannover, das alle zentralen und strategischen Aufgaben der Behörde steuert.

"Mit Polizeioberrat Sven Schremmer bekommt das Polizeikommissariat Hannover-Döhren eine Führungskraft, die sowohl analytisch als auch strategisch hervorragend aufgestellt ist. Er verfügt über eine hohe Fachkompetenz und überzeugt durch seinen kooperativen Führungsstil, der ihm im Kollegenkreis große Wertschätzung eingebracht hat," betonte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten bei der Urkundenübergabe.

Die Polizeipräsidentin dankte zudem dem Ersten Polizeihauptkommissar Lutz Fricke, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, für seinen Einsatz und seine Unterstützung in den vergangenen sechs Monaten. "Mit seiner Einsatzerfahrung und seinem offenen Ohr für die Anliegen der Mitarbeitenden hat Lutz Fricke die Dienststelle sicher geführt. Dafür gebührt ihm mein aufrichtiger Dank", so die Polizeipräsidentin.

"Die Leitung des PK Hannover-Döhren ist mein persönlicher Wunsch gewesen. In meiner hiesigen Zeit im Einsatz- und Streifendienst habe ich die zugehörigen Stadtteile und die Menschen kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe und kann mich auf ein hervorragendes Team verlassen", stellt Schremmer fest.

Über das Polizeikommissariat Hannover-Döhren

Das PK Hannover-Döhren ist für das südöstliche Gebiet der Landeshauptstadt Hannover zuständig. Das Gebiet des PK Bereiches umfasst das Wohngebiet mit ca. 67.085 Einwohnern und einer Fläche von ca. 40,36 Quadratkilometern.

Der Zuständigkeitsbereich des PK Döhren erstreckt sich auf die Stadtbezirke Döhren-Wülfel mit den Stadtteilen Döhren, Mittelfeld, Seelhorst, Waldhausen, Waldheim und Wülfel sowie Kirchrode-Bemerode-Wülferode mit den Stadtteilen Kirchrode, Bemerode einschließlich der EXPO-Siedlung Kronsberg und dem Stadtteil Wülferode.

Einer der wichtigsten Einsatzschwerpunkte mit wiederkehrenden, besonderen Einsatzanlässen ist das Messegelände mit diversen Messeveranstaltungen. Darüber hinaus finden in der ZAG-Arena regelmäßig Konzertveranstaltungen mit bis zu 12.000 Besuchern statt und im Bereich der EXPO-Plaza werden Großkonzerte mit bis zu 75.000 Besuchern veranstaltet.

Zum PK Hannover-Döhren gehören die Polizeistationen Bemerode, Mittelfeld und die Polizeistation Messe, die jedoch nur während Großmessen besetzt ist.

