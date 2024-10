Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter flüchtet mit entwendetem Motorrad vor Polizei und verursacht einen Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Am Dienstag, 15.10.2024, ist ein unbekannter Täter in Hannover mit einem Motorrad vor der Polizei geflüchtet und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Das Fahrzeug wurde Tage zuvor als gestohlen gemeldet. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Hannover-Döhren gegen 18.06 Uhr im Bereich der Hildesheimer Straße / Südschnellweg (B3) auf dem Zubringer in östlicher Richtung auf zwei Motorräder aufmerksam, deren Fahrer offensichtlich nach Erblicken der Polizei zu flüchten versuchten. Während dieses einem der Motorradfahrer gelang und er aus Sichtweite geriet, kollidierte der andere Motorradfahrer zunächst mit einem, an einem dortigen Stopp-Schild wartenden, Pkw und anschließend mit einer Schutzplanke, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kam. Noch bevor die Polizeibeamten tätig werden konnten, setzte der Motorradfahrer seine Fahrt in hoher Geschwindigkeit über den Südschnellweg (B3) in östlicher Richtung fort. Infolgedessen verfolgte die Polizei das weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtende Motorrad über die Brabeckstraße in Richtung Kronsberg. Zwischenzeitlich befuhr das Motorrad im Bereich der Brabeckstraße zwischen der Straße Döhrbruch und Am Gutspark in gleichbleibender Geschwindigkeit ausschließlich den Rad-/Gehweg und passierte dabei mehrere Fußgänger und Radfahrer. Nachdem das flüchtende Motorrad durch weitere Polizeikräfte im Bereich des Ohefeldwegs festgestellt werden konnte, flüchtete der Motorradfahrer zu Fuß in Richtung des Flachsrottenwegs. Trotz weiterführender Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Motorradfahrer dort unerkannt entkommen.

Der Motorradfahrer wurde als männlich und 17 bis 20 Jahre alt beschrieben. Er ist ca. 1,70 Meter groß und hat einen dunklen Teint. Er trug eine blaue Jeans mit heller Waschung, eine schwarze Jacke und zeitweise einen schwarzen Motorradhelm. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Motorradfahrer bei dem vorangegangenen Sturz verletzt hat.

Das durch den flüchtenden Motorradfahrer zurückgelassene Motorrad wurde durch die Polizei sichergestellt und nach Spuren untersucht. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Motorrad am 10.10.2024 durch einen unbekannten Täter im Bereich der Südstadt entwendet worden war.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort, der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu dem anderen flüchtigen Motorrad bzw. Motorradfahrer oder zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 zu melden. /pk, ram

