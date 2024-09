POL-NE: Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Neuss (ots) - Am Samstag (28.09.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruchsversuch in ein Geschäft an der Straße Glockhammer in Neuss. Offenbar hatten zwei Personen versucht, durch Einschlagen einer Scheibe in das Gebäude zu gelangen. Dieses gelang nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Täter flüchteten nach Tatausführung in Richtung Sebastianusstraße und werden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. ...

