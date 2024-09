Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Dormagen (ots)

Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Freitagabend (27.09.), gegen 18:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Johannesstraße / Wilhelm-Zaun-Straße schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten den Dormagener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Motorradfahrer war auf der Johannesstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er an der Einmündung zur Wilhelm-Zaun-Straße mit dem abbiegenden Taxi eines 39 Jahre alten Autofahrers kollidierte. Der Neusser war aus Richtung Bahnhof gekommen und wollte nach links in die Wilhelm-Zaun-Straße abbiegen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Autofahrer den Motorradfahrer übersehen.

Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden mussten.

Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell