Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei kontrolliert mutmaßliche Drogenhändler in Lünen und stellt Betäubungsmittel und verbotenes Messer sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0884

Mittwochabend (25. September 2024) kontrollierten Polizeibeamte in ziviler Kleidung auf der Goethestraße in Lünen drei Personen in zwei Fahrzeugen. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten Betäubungsmittel und stellten auch ein verbotenes Einhandmesser sicher.

Gegen 18.30 Uhr beobachteten die Polizeibeamten die 23-jährige Frau aus Werne, den 28-jährigen und den 38-jährigen Mann aus Dortmund. Im Auto des 38-Jährigen fanden die Beamten mehrere Einmachgläser mit verschiedenen Betäubungsmitteln sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Betäubungsmittel und das Bargeld stellten die Polizeibeamten sicher.

Da gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, wurde dieser vor Ort festgenommen. Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug des Festgenommenen falsche Kennzeichen angebracht waren, das Fahrzeug eigentlich außer Betrieb gesetzt war und der 38-Jährige auch nicht den notwendigen Führerschein besaß.

Auch das zweite Fahrzeug in der Kontrolle fiel den Polizisten auf. Das Auto der 23-Jährigen war auch außer Betrieb gesetzt. Außerdem bestand der Verdacht des Führens des Fahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei dem 28-jährigen Beifahrer der Frau, fanden die Polizeibeamten ein verbotenes Einhandmesser. Daher erfolgt nun eine Prüfung in die Aufnahme des 28-Jährigen in das Messerkonzept der Dortmunder Polizei.

Die drei Personen erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Handelns von Betäubungsmitteln, des Fahrens ohne Führerschein und auch unter Betäubungsmitteln, Kennzeichenmissbrauchs und des Fahrens ohne Versicherungsschutz. Eine weitere Anzeige haben die Polizeibeamten aufgrund des verbotenen Messers gefertigt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell