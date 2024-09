Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrollen im Dortmunder Stadtgebiet: Polizei stellt Drogen, Bargeld und Diebesgut sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0882

Seit Juli 2023 führt die Polizei Dortmund im Rahmen des Präsenzkonzepts Fokus regelmäßige Kontrollen im Bereich der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt durch. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl der Dortmunder Bevölkerung zu erhöhen. In den vergangenen Tagen konnten erneut zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Am vergangenen Donnerstag (19.09.) kontrollierten Polizeibeamte eine größere Personengruppe vor der Hilfseinrichtung "Cafe Kick". Dabei wurden unter anderem verbotene Arzneimittel sowie ein verbotenes Messer aufgefunden. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände und leiteten eine Prüfung zur Aufnahme in das Messertrageverbotskonzept des Polizeipräsidiums Dortmund ein. Eine Person war zudem zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Am Samstag (21.09.) wurden zahlreiche Personen im Bereich der Kampstraße, des Nordmarktes und der Münsterstraße kontrolliert. Verstöße gegen bestehende Messertrageverbote konnten in diesem Zusammenhang nicht festgestellt werden. In den Abendstunden kontrollierten die Einsatzkräfte zudem ein Fahrzeug in der Münsterstraße. Der bereits wegen BTM-Delikten bekannte Fahrer führte einen vierstelligen Bargeldbetrag in dealertypischer Stückelung mit sich, zu dessen Herkunft er keinen Nachweis erbringen konnte. Die Beamten stellten das Geld präventiv sicher. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 53 Personen und sprachen 13 Platzverweise aus.

Am Montag (23.09.) wurden Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Bereich des Bahnhofs Hörde durchgeführt. Bei einer Person, die bereits wegen Drogenhandel polizeilich bekannt ist, wurde eine vierstellige Summe Bargeld aufgefunden. Da er widersprüchliche Angaben zur Herkunft machte, wurde das Geld sichergestellt. Außerdem führte er ein verbotenes Tierabwehrspray mit sich. Die Beamten stellten das Spray sicher und fertigten eine Strafanzeige.

Am gestrigen Dienstag beobachteten zivile Beamte vor dem "Cafe Kick" eine Person, die offensichtlich mit Betäubungsmitteln handelte. Käufer und Verkäufer wurden daraufhin kontrolliert. Bei beiden fanden die Beamten Heroin, bei dem Verkäufer zudem Bargeld in dealertypischer Stückelung. Wenig später konnte eine weitere Person beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet werden. Bei der anschließenden Kontrolle warf der Verkäufer mehrere Konsumeinheiten Heroin über eine Mauer. Diese konnten im Nachgang aufgefunden und sichergestellt werden. Im Bereich der Nordstadt fielen den Beamten zwei Personen auf, die offensichtlich unter Drogeneinfluss auf zwei E-Scootern fuhren. Erste Ermittlungen ergaben: Die E-Scooter wurden im Vorfeld gestohlen. Die Beamten ordneten zwei Blutproben an, stellten die E-Scooter sicher und fertigten Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell