POL-DO: Schwerer Raub in der Innenstadt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0876 In der Nacht zum vergangenen Donnerstag (19.09.2024) kam es in der Innenstadt zu einem Raub. Die Polizei Dortmund sucht Zeugen. Gegen 1:50 Uhr wollte ein 27-jähriger Dortmunder in der Straße Markt am dortigen Geldautomaten Geld abheben. Auf Höhe der Hausnummer 1 wurde er von zwei unbekannten Tätern angesprochen, die ihn zunächst nach Feuer für eine Zigarette fragten. Plötzlich schlug ...

