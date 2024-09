LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bleicherode (ots) - In der Hauptstraße kam es am Sonntag gegen 07.19 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Ein leerstehendes Reihenhaus stand in Flammen. Mit einer hohen Anzahl an Kameraden der Feuerwehr wurde der Brand erfolgreich bekämpft. Das Übergreifender Flammen auf die benachbarten Häuser konnte verhindert werden. Dennoch stürzte das in Brand geratene Haus noch am Nachmittag ein. Zu Erforschung der ...

