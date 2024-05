Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch im Vereinsheim Modellsportclub Erbeskopf

Morbach-Deuselbach (ots)

In dem Zeitraum von Sonntag, den 26.05.2024, ca. 17:00 Uhr bis Dienstag, den 28.05.2024, ca. 18:30 Uhr kam es in dem Vereinsheim des Modellsportclubs Erbeskopf e.V., welches sich in einem Feldweg zwischen den Ortslagen Deuselbach und Immert befindet, zu einem versuchten Einbruch. Hierbei versuchte(n) der/die unbekannte(n) Täter sich Zutritt zu dem Clubhaus zu verschaffen, in dem er/sie ein Fenster des Gebäudes mit einem Stein einwarf(en). Zudem wurde versucht, mit Hilfe einer Leiter im rückwärtigen Bereich des Gebäudes über das Dach in das Gebäude zu gelangen. Dem/den Täter(n) gelang es letztlich nicht, in das Gebäude einzudringen. Aus dem Vereinsheim wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden an dem Gebäude im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

