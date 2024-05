Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nägel unter Fahrzeuge gelegt - Zeuge verhindert Schlimmeres

Morbach (ots)

Am 27.05.24 wurde der Polizei Morbach ein Sachverhalt bekannt, der sich bereits am Samstag, 25.05.24 zwischen 16 und 17:30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Morbach zugetragen hat. Zwei Teilnehmer eines Erwachsenensporttrainings hatten ihre Fahrzeuge, einen PKW und ein Motorrad, gegen 16 Uhr auf dem Schulhof geparkt. Nach dem Training bemerkte ein Sportteilnehmer gegen 17:30 Uhr, dass vor und hinter den Reifen des Motorrades Schrauben so aufgestellt waren, dass sie sich beim Anfahren in die Reifen gebohrt hätten. Bei Nachschau am geparkten PKW entdeckte der Anzeigeerstatter, dass auch dort hinter den Reifen Nägel in gleicher Weise aufgestellt waren. Es muss davon ausgegangen werden, dass bislang unbekannte Täter den beiden Geschädigten absichtlich Schaden zufügen wollten und nur durch Zufall die Vorrichtungen entdeckt wurden. Andernfalls hätte es zu Reifenschäden während der Fahrt und somit erheblichen Gefahren für die Fahrer und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer kommen können. Dabei handelt es sich nicht mehr nur um einen "Jungenstreich", sondern um eine Straftat, die eine gewisse kriminelle Energie erfordert und dementsprechend polizeilich verfolgt wird.

Hinweise zu möglichen Tätern erbittet die Polizei Morbach unter den untenstehenden Kontaktdaten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell