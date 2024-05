Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch Traktor

Lampaden-Geisemerich (ots)

Am Montag den 27.05.2024 kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Lampaden-Geisemerich in Höhe der Hausnummer 3A. Dabei streifte ein Traktor beim Verlassen des Ortsteils einen am rechten Fahrbahnrand haltenden weißen Mercedes-Transporter, wodurch an diesem erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Bislang bestehen keine näheren Hinweise zu seinem äußeren Erscheinungsbild oder den durch ihn geführten Traktor. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell