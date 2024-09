Polizei Dortmund

POL-DO: Schneller Fahndungserfolg nach entscheidendem Zeugenhinweis - Polizei nimmt zwei Täter nach versuchtem Diebstahl fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0881

In der heutigen Nacht (25. September) wurde ein 19-jähriger Zeuge auf einen versuchten Diebstahl in der Körnebachstraße aufmerksam. Er alarmierte die Polizei, die im Anschluss zwei Männer festnahm.

Ersten Ermittlungen zufolge hörte um 00:38 Uhr ein achtsamer Zeuge in der Körnebachstraße ein klirrendes Geräusch. Daraufhin beobachtete er zwei Personen, die an einem Auto mit einer eingeschlagen Seitenscheibe standen. Nachdem die Männer den 19-Jährigen registriert hatten, flüchteten sie in Richtung der Straße Im Spähenfelde

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte auf der Straße im Spähenfelde auf zwei Männer, die auf die Personenbeschreibungen des Zeugen zutrafen. Die Beamten nahmen sie fest und brachten sie zur Polizeiwache. Bei den Tätern handelt es sich um einen 21-Jährigen und 23-Jährigen aus Dortmund.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell