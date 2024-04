Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim/Riedlingen - Vorfahrt missachtet

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro

Ulm (ots)

Am Freitagabend kam es in der Andelfinger Straße in Heiligkreuztal zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Gegen 21:00 Uhr fuhr eine 85jährigen mit ihrem Ford Am Münster in Heiligkreuztal. An der Einmündung zur Andelfinger Straße, L278, wollte sie nach links in Richtung Andelfingen abbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 61jährigen Mitsubishi-Lenkerin, welche auf der L278 von Andelfingen in Richtung Binzwangen unterwegs war. Beide Fahrzeuglenkerinnen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt.

