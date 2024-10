Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsbeeinträchtigungen: Fußballfans sollen am Samstag den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen

Hannover (ots)

Zum Fußballspiel Hannover 96 gegen den FC Schalke 04 wird am Samstag, 19.10.2024, rund um das Stadion mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet. Grundsätzlich stehen in unmittelbarer Stadionnähe an diesem Spieltag kaum Parkplätze zur Verfügung. Die Polizei appelliert deshalb an die Fans, für die An- und Abreise den Öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen und ausreichend Zeit einzuplanen.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird sein nächstes Heimspiel am Samstag, 19.10.2024, im ausverkauften Stadion gegen den FC Schalke 04 bestreiten. Aufgrund der 49.000 erwarteten Fans sollte bei der An- und Abreise mehr Zeit eingeplant werden. Vor allem sollte auf Autofahrten verzichtet werden, denn rund um das Stadion stehen kaum Parkplätze zur Verfügung.

Darüber hinaus kommt es aufgrund von Baustellen auf den Anreisewegen zu Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr. Neben der weiterhin gesperrten Brücke am Arthur-Menge-Ufer laufen aktuell auch Gleisarbeiten an der Stadtbahnhaltestelle Allerweg. Dadurch ist ein Linksabbiegen vom Allerweg in die Lavesallee in Richtung der Beuermannstraße nicht möglich. Somit könnte sich der Autoverkehr im Bereich der Stadionbrücke konzentrieren und für Staus sorgen. Ohnehin steht im Stadionumfeld kein Parkraum zur Verfügung, da an diesem Wochenende der Schützenplatz aufgrund von Abbauarbeiten des Oktoberfestes nicht nutzbar ist.

Die Fans sollten stattdessen mit Bussen und Bahnen zum Stadion anreisen, zumal die Eintrittskarte vor und nach dem Spiel als ÖPNV-Ticket genutzt werden kann. Wer eine weitere Anreise hat, der sollte das Fahrzeug auf den ausgeschilderten Park-and-Ride-Parkplätzen abstellen und dann auf den Nahverkehr umsteigen. /ram, js

