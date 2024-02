POL-MI: Auto prallt gegen Straßenbaum

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in Bad Oeynhausen zwei mutmaßlich alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Beide erhalten nun jeweils eine Anzeige. Am Freitagabend stellten Beamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit gegen 22.15 Uhr einen mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit fahrenden Mazda auf der Ringstraße fest. Daraufhin entschlossen sich die Gesetzeshüter, den ...

mehr