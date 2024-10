Polizeidirektion Hannover

POL-H: Seelze: Unbekannte beschädigen und entwenden Gedenksteine im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag, 15.10.2024, auf Mittwoch, 16.10.2024, haben bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet Seelze drei Gedenksteine aus dem gepflasterten Weg der Hannoverschen Straße herausgerissen und entwendet. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr. Die Täter rissen die Gedenksteine, die zwischen der Heimbergstraße und Am Kreuzwege in den Weg eingelassen waren, gewaltsam aus dem Boden. Auf den Steinen waren Messingplatten angebracht, von denen zwei in der Nähe des Tatorts aufgefunden wurden. Die drei Steine sowie eine der Messingplatten sind weiterhin verschwunden.

Eine Passantin bemerkte am Mittwochmorgen das Fehlen der Gedenksteine und wählte den Notruf. Die Polizei sicherte Spuren und befragte Zeugen und Anwohnende. Die weiteren Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Diebstahls werden vom Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover fortgeführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. /ms, ram

