POL-HS: Kabeldiebstahl in ehemaliger Diskothek

Geilenkirchen-Teveren (ots) - Zwischen dem 7. Januar (Sonntag), 20 Uhr, und dem 8. Januar (Montag), 09.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter in Teveren zwei Sprinterfahrzeuge. Die Tatorte lagen in der Straße Waidmühle und Gillrather Straße. Einer der Sprinter konnte später in den Niederlanden aufgefunden und durch die niederländische Polizei sichergestellt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

mehr