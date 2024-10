Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autobahn (A) 2: Diebstahl von Ladung aus Sattelauflieger- Zeugen gesucht

Hannover (ots)

In der Nacht von Dienstag, 15.10.2024, auf Mittwoch, den 16.10.2024, haben Unbekannte aus einem auf der Rastanlage Auetal Nord abgestellten Sattelauflieger eines Sattelzuges ca. 100 Autoreifen entwendet. Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, brachen vermutlich mehrere Täter die Hecktüren auf und stahlen einen Teil der Ladung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover stellte der 54-jährige Fahrer des mit Autoreifen voll beladenen Sattelzuges am Mittwochmorgen gegen 04:00 Uhr bei seinem Kontrollgang fest, dass die Plane auf der rechten Seite durch Sichtschlitze beschädigt war und die Hecktüren offenstanden. Von der Ladung fehlten etwa 100 Autoreifen. Am Abend zuvor gegen 21:00 Uhr sei noch alles in Ordnung gewesen, so berichtete der 54-Jährige.

Die Autobahnpolizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerem Bandendiebstahl eingeleitet, da aufgrund der Vorgehensweise und der Menge an Diebesgut von mehreren Tätern ausgegangen werden muss. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu den noch unbekannten Tätern oder dem Vorfall machen können bzw. verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. /js, ms

