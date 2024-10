Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Kapellenstraße - Unbekannter fährt gegen Traktorschaufel und flüchtet (08.10.2024)

Dietingen (ots)

Am Dienstagvormittag hat ein Unbekannter eine Unfallflucht auf der Kapellenstraße verursacht. Der Unbekannte fuhr auf der Kapellenstraße in Richtung Fülgraben und kam dabei aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Traktorschaufel und schob diese gegen eine Hauswand. Diese sowie ein danebenstehendes Plastikmännchen wurden dabei beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern, flüchtete der Autofahrer in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770.

