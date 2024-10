Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn/ Lkr. Rottweil) Unfall auf dem Gelände einer Autowaschanlage - Autofahrerin kurzzeitig eingeklemmt (08.10.2024)

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf dem Gelände einer Waschanlage zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro entstanden ist. Eine 81-jährige Autofahrerin fuhr auf dem Gelände der Waschstraße mit ihrem Hyundai ix20 und verlor kurz darauf aus unbekannter Ursache kurzzeitig die Kontrolle über ihr Auto. Dadurch rutschte der Wagen seitlich einen Abhang hinunter und kam mit der rechten Fahrzeugseite auf dem Boden auf. Die Seniorin war somit kurzzeitig in ihrem Auto eingeklemmt, konnte aber schnell von Ersthelfern befreit werden. Sie zog sich keine Verletzungen zu. Es ist bei dem Unfall kein Fremdschaden entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell