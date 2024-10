Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Polizei sucht weißes Auto nach Unfallflucht (07.10.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Auf einem Parkplatz an der Hubertstraße, in der Nähe des Schwimmbads "Solemar", ist es am Montag, zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten blauen Mitsubishi Eclipse vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Vermutlich fuhr der Verursacher ein weißes Auto. Der Schaden am Mitsubishi liegt bei etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim (Tel.: 07726 / 939480) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell