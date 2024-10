Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Räuberische Erpressung in Schramberg (05.10.2024)

Schramberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 3 Uhr morgens zu einer räuberischen Erpressung in Schramberg gekommen. Eine 54-Jährige Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Schiltachstraße verließ das Lokal und stieg in ihr Auto ein. Plötzlich öffnete ein männlicher Täter die Autotür und sprühte einen Reizstoff ins Innere des Autos. Anschließend forderte er die Herausgabe ihres Geldbeutels. Nach dem Erhalt des Geldbeutels flüchteten er und ein weiterer Täter zu Fuß. Einer der beiden Männer konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 170 cm bis 175 cm groß und 20 bis 30 Jahre alt. Er sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich der Gaststätte beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 / 4770 zu melden.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Robin Schray, Telefon: 0741 243 - 0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Daniel Brill, Telefon: 07531 995 - 3355

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell