Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach schwerem Straßenraub

Speyer (ots)

Am Samstagabend um 23:00 Uhr wird der Polizei eine schwerverletzte Person nahe dem Gelände der Aral-Tankstelle in der Bahnhofstraße mitgeteilt. Der 31-jährige Geschädigte wurde zuvor in der Siemensstraße von drei bis vier männlichen Personen unter Anwendung eines Messers bedroht. Einer der unbekannten Täter drohte damit, das Messer einzusetzen, wenn der Geschädigte seinen Geldbeutel nicht aushändigen würde. Die anderen Täter schlugen sodann gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein und raubten dessen Gelbeutel. Ein 23-jähriger Freund des Geschädigten kam diesem zur Hilfe und wurde dabei mittels Reizstoffsprühgerät attackiert. Anschließend flüchten die Täter in Richtung Armensünderweg. Der 31-jährige wurde durch die Tat schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Täter sollen allesamt eine athletische Figur aufweisen und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Zwei sollen mit einem schwarzen Oberteil, einer mit einem grünfarbenen Oberteil bekleidet gewesen sein. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

