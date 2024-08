POL-PDLU: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) - In der Nacht von Freitagabend, den 16.08.2024, 21:00 Uhr auf Samstagmorgen, den 17.08.2024 brachen bislang unbekannte Täter in mindestens sieben Gartenparzellen der Kleingartenanlage "Mörscher Weiden" in der Roxheimer Straße in Frankenthal ein und erbeuteten dabei mehrere Gartenwerkzeuge. Bei einigen Parzellen blieb es beim Versuch. In unmittelbarer Nähe zu der Gartenanlage wurde außerdem in die ...

