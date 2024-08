Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Handygeschäft mit Täterfestnahme

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen (17.08.2024) gegen 01:20 Uhr wurde der Polizei in Speyer ein Einbruch in ein Handygeschäft in der Maximilianstraße mitgeteilt. Zwei männliche Täter schlugen mit einer Metallstange die Glasscheibe zum Ladengeschäft ein. Daraufhin entnahmen sie diverse Mobiltelefone im Gesamtwert von 2400EUR. Anschließend entfernten sich die beiden Tatverdächtigen fußläufig in Richtung der Korngasse. Einer der beiden Männer konnte in der Bahnhofstraße durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige konnte noch im Nahbereich beim Woogbachpark festgenommen werden. Hierbei wurden bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen, die entwendeten Mobiltelefone im Rucksack festgestellt. Diese konnten dem Eigentümer im Anschluss wieder ausgehändigt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden daraufhin in Gewahrsam genommen.

