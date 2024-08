POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Polizeidirektion Ludwigshafen

In der Nacht vom Donnerstag, 15.08.2024 auf den Freitag, 16.08.2024 zwischen 23:45 Uhr und 00:15 Uhr kam es in Speyer Nord zu einem Einbruch. Hierbei stieg bislang unbekannte Täterschaft über zwei Gärten in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend wurde sich Zutritt zu einer offenstehenden, allerdings mit Gegenständen versperrten, Terassentür verschafft. Es wurde ein Samsung Mobiltelefon sowie ein Tablet der Marke Samsung entwendet. Anschließend entfernte sich unbekannte Täterschaft auf aus dem Tatobjekt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

