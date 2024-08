Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Täterfestnahme nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Beindersheim (ots)

Am 15.08.2024 wurde zunächst gegen 05.10 Uhr in der Lindenstraße und gegen 05.50 Uhr in der Fohlenweide ein versuchter Wohnungseinbruch gemeldet. Beide Male wurde dies durch die Bewohner bemerkt und der Täter flüchtete. Gegen 07.00 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer eine augenscheinlich betrunkene männliche Person gemeldet, welche auf der L 453 zwischen Heßheim und Frankenthal laufen würde. Durch die eingesetzte Streife wurde ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen und kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es sich, aufgrund der guten Personenbeschreibung der beiden Geschädigten der versuchten Wohnungseinbrüche, augenscheinlich um den Täter handelt. Weiterhin wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl aus Heidelberg besteht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und bezüglich der beiden versuchten Wohnungseinbrüche ein Strafverfahren eingeleitet, sowie aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er aufgrund des bestehenden Haftbefehls in die JVA Mannheim verbracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell