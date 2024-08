Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zusammengeschlagen - Bundespolizisten finden 30-jährigen Verletzten

Dortmund (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15. August) sollen Unbekannte einen Mann in einer Tiefgarage am Dortmunder Hauptbahnhof attackiert haben. Bundespolizisten konnten einen Tatverdächtigen wenig später ergreifen.

Gegen 1:30 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Tiefgarage, welche sich am Hauptbahnhof Dortmund befindet, die Bundespolizei. Dieser gab an, dass ein Mann ihm gegenüber geäußert habe, verfolgt zu werden. Die Beamten trafen an einem Treppenzugang auf einen 30-Jährigen, welcher Blutungen im Gesicht aufwies und über Schmerzen im Oberkörper klagte. Der türkische Staatsbürger begleitete die Einsatzkräfte zur Bundespolizeiwache. Diese leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des angeforderten Rettungswagens. Der Geschädigte gab an, dass er von mehreren Personen zusammengeschlagen worden sei und diese sich noch in der Tiefgarage befinden würden.

Die Uniformierten führten eine Nahbereichsfahndung durch und stellten einen Tatverdächtigen am Treppenzugang neben der Einfahrt fest. Eine Absuche nach weiteren Personen verlief ohne Erfolg. Zur Identitätsfeststellung wurde der 21-Jährige zur Dienststelle gebracht. Der Dortmunder (30) konnte den Mann zweifelsfrei als Täter identifizieren. Zu den Vorwürfen äußern wollte sich der Deutsche nicht und machte von seinen Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Zur medizinischen Versorgung brachten die Rettungskräfte den 30-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Aufnahmen der Überwachungskamera aus der Tiefgarage wurden von den Polizisten angefordert.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung gegen den Dortmunder und die Unbekannten ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell