Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die Paul-Egell-Straße aus Richtung der Lindenstraße kommend. Die Fahrerin wurde von der tief stehenden Sonne kurzzeitig geblendet und verzog das Lenkrad nach rechts. Hierbei kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Da eines der Fahrzeuge mittels Kran abgeschleppt werden musste, wurde die Paul-Egell-Straße kurzzeitig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 17.500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell