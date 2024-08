Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gas- und Bremspedal beim PKW verwechselt - Sportgeräte beschädigt.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Eine 85-jährige Frau aus Garbsen verwechselte beim Einparken auf dem Parkplatz an der Kurhausstraße in Bad Nenndorf das Gaspedal mit dem Bremspedal. Sie fuhr dadurch "ab durch die Hecke" und stieß mit ihrem PKW gegen die Sport-/ Bewegungsgeräte auf der angrenzenden Grünfläche. Es entstand Sachschaden an den Sportgeräten, der Hecke und am PKW. Personen wurden zum Glück nicht verletzt, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ist aufgefallen, dass die Fahrerin eindeutig zu wenig getrunken hat (alkoholfreie Getränke!). Die Polizei weißt alle Verkehrsteilnehmer und Bürger darauf hin, bei den derzeit herrschenden Temperaturen mehr alkoholfreie Flüssigkeit zu trinken. Ein Flüssigkeitsmangel im Körper kann zu schwerwiegenden Folgen führen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell