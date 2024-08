Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebe schieben Motorroller durch Liebenau

Zeugen gesucht

Liebenau (ots)

(opp) In der Zeit von Mittwoch, 14.08.2024, 20:00 Uhr, bis 15.08.2024, 07:15 Uhr, wurde in der Bruchdorfer Straße in Liebenau ein verschlossener Motorroller entwendet. Der nicht fahrbereite und unversicherte Motorroller stand zuvor unter einem Carport, in Höhe des Grundstücks eines Autohauses und wurde von der Täterschaft die Bruchdorfer Straße, geradeaus über die Bahnhofstraße in die Heinrich-Gade-Straße geschoben. An einem Stichweg, wenige Meter vor der Aue, wurde das Fahrzeug im Gras abgelegt. Eine Spaziergängerin entdeckte dann gegen 07:15 Uhr den erheblich beschädigten Motorroller und verständigte die Polizei. Die Beamten bitten Anwohner der genannten Straßen eventuell vorhandene Videoüberwachungsanlagen ihrer Grundstücke in Augenschein zu nehmen und Auffälligkeiten der Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021/92406-0 mitzuteilen.

