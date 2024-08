Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Kleingartenanlage

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitagabend, den 16.08.2024, 21:00 Uhr auf Samstagmorgen, den 17.08.2024 brachen bislang unbekannte Täter in mindestens sieben Gartenparzellen der Kleingartenanlage "Mörscher Weiden" in der Roxheimer Straße in Frankenthal ein und erbeuteten dabei mehrere Gartenwerkzeuge. Bei einigen Parzellen blieb es beim Versuch. In unmittelbarer Nähe zu der Gartenanlage wurde außerdem in die Scheune eines Landwirtes eingebrochen.

Dessen Sohn beobachtete gegen 00:10 Uhr drei Männer mit dunklen Jacken und Kapuzen, die mit Werkzeug aus einem in der Rutbergstraße geparkten Opel Zafira ausstiegen. Gegen 02:40 Uhr sei der Opel mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren.

Gegen 03:00 Uhr wurde ein 43-Jähriger, der in seiner Kleingartenparzelle übernachtete, von einem Geräusch geweckt und begegnete anschließend zwei männlichen Personen, die sich auf dessen Grundstück aufhielten. Diese ergriffen sodann die Flucht und wurden von dem 43-Jährigen zunächst verfolgt. Dabei verloren die vermutlichen Einbrecher Tatwerkzeug, welches sichergestellt wurde. Die Täter entkamen und werden wie folgt beschrieben: Beide männlich, ca. 20-25 Jahre alt und zwischen 175 und 185cm groß.

Bei der Tatortaufnahme wurde umfangreiches Spurenmaterial sichergestellt und der Auswertung zugeführt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter oder den Opel Zafira geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell