Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231207 - 2168 Frankfurt - Westend: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 06. Dezember 2023, gegen 12.40 Uhr, gelang der Polizei die Festnahme eines 58-jährigen Mannes.

Dieser wird verdächtigt, kurz zuvor in einem Parkhaus in der Mainzer Landstraße die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und daraus eine Tasche (Samsonite Reisetasche mit Kleidung) entwendet zu haben. Die Scheibe hatte er mit einem mitgeführten Notfallhammer eingeschlagen.

Zudem führte der Tatverdächtige noch drei Taschenmesser mit sich, eines davon bereits aufgeklappt. Der Beschuldigte räumte in seiner Vernehmung die Tat ein und gestand, "in letzter Zeit" noch mehr Autoaufbrüche begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell