Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hungrige Diebe

Bad Frankenhausen (ots)

Die Kartoffelbande hat in der vergangenen Nacht zum wiederholten Male in einem Garten in Bad Frankenhausen zugeschlagen. Die dreisten Diebe nutzten den grünen Daumen des Garteninhabers aus und entwendeten Frühkartoffeln auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern. Die zukünftigen Mahlzeiten der Diebe haben einen Wert von etwa 50 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell