LPI-NDH: Hauseingangstür beschädigt

Ebeleben (ots) - Am Samstagmorgen, kurz vor 4 Uhr, wurden durch einen Zeugen zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die aus dem Gebäude einer Bäckerei in der Sondershäuser Straße in Ebeleben kamen. Beide Personen flüchteten in Richtung VR-Bank. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass in das Gebäude eingebrochen wurde. Im Gebäude wurde Bargeld entwendet. Zudem wurde durch die unbekannten Personen ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht. ...

