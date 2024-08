LPI-NDH: Graffitischmierereien

Nordhausen (ots) - Am 09.08.2024 / 07:15 Uhr stellten Mitarbeiter des Iveco-Autohauses in Dingelstädt / Heiligenstädter Straße fest, dass in das Gebäude eingebrochen wurde. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam durch ein Seitenfenster in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend brachen sie die Tür zu einem Büroraum auf und hebelten am dort befindlichen Tresor, bis dieser nachgab. Aus diesem wurde das darin befindliche Bargeld von ca. 800,-EUR ...

mehr