LPI-NDH: Automatenaufbruch Leinefelde

Mühlhausen (ots) - Am Samstag, 10.08.2024 kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des REWE-Marktes am Kreuzgraben in Mühlhausen. Ein dunkler Volvo fuhr beim Rückwärtsausparken gegen einen Mercedes. Am beschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Der Fahrer des Volvo kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und wartete nicht an der Unfallstelle. Auch die Polizei ...

