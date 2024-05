LPI-EF: Autofahrer übersieht Fußgängerin

Erfurt (ots) - Im Erfurter Stadtteil "Rieth" hatte es ein Einbrecher auf einen Flachbildfernseher einer Fahrschule abgesehen. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch hatte der Unbekannte sich an der Eingangstür zu schaffen gemacht und drang in die Räumlichkeiten ein. Er schnappte sich den Fernseher, wobei er mehrere Kabel verbog. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute von mehr als 700 Euro. Mittwochmorgen fiel der Einbruch auf und Mitarbeiter informierten die Polizei. ...

