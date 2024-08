Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 17.08.2024, gegen 21:00 Uhr fiel mehreren Verkehrsteilnehmern der Fahrer eines Pedelecs auf, welcher in Schlangenlinien auf dem Radweg des Westrings in Fahrtrichtung Carl-Bosch-Ring fuhr. Kurz vor Eintreffen der verständigten Polizeibeamten stieg der 53-Jährige von dem Pedelec ab. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,07 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt, das Pedelec sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Fahrer wurde außerdem zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wird die Führerscheinstelle über das Verfahren informiert, um die Geeignetheit des Fahrers zu überprüfen.

