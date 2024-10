Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen - 13.000 Euro Schaden (08.10.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, in der Keplerstraße ereignet hat. Ein 22-jähriger Fahrer eines Audi wollte von der Winzelner Straße links in die Brückenstraße abbiegen und übersah den entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer. Dieser hatte das vor ihm fahrende Auto überholt, als es zum Abbiegen anhielt und war somit für den Audi-Fahrer nicht ersichtlich. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war notwendig. Die Beifahrerin im Audi erlitt einen Schock und wurde von den Rettungskräften in ein Klinikum gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am Audi in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell