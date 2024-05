Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Traktor verursacht Scheunenbrand (23.05.2024)

Tengen (ots)

Ein Traktor hat am Donnerstagvormittag einen Scheunenbrand verursacht. Gegen 10.40 Uhr stellten Beamte der Verkehrspolizei von der L224 aus eine schwarze Rauchsäule im Bereich zwischen Tengen und Blumenfeld fest. Bei der sofortigen Überprüfung ergab sich, dass ein Traktor in einer Fahrzeughalle eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Brand geraten war. Die umgehend alarmierten und zeitnah eintreffenden Feuerwehren aus Tengen und den umliegenden Gemeinden löschten das Feuer, bevor es auf eine in der Nähe gelegene Biogasanlage übergreifen konnte. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der am Traktor und der angehängten Sähmaschine entstandenen Schaden im sechsstelligen Bereich liegen. Die Höhe des an der Fahrzeughalle entstandenen Schadens ist noch nicht bezifferbar. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

