POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Insgesamt rund 5.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall- Autofahrerin leicht verletzt (22.05.2024)

Aichhalden (ots)

Eine Leichtverletzte und insgesamt rund 5.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße Kreisstraße 5531 zwischen Sulgen und Aichhalden ereignet hat. Eine 33-Jährige war auf der Abfahrt der Bundesstraße 462 unterwegs und prallte mit einem BMW in das Heck eines vorausfahrenden Mercedes eines 62-Jährigen, der an der Einmündung zur K 5531 nach rechts in Richtung Aichhalden abbiegen wollt und verkehrsbedingt warten musste. Bei dem Aufprall verletzte sich die 33-Jährige leicht. Eine Fahrt in eine Klinik war jedoch nicht von Nöten. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von je 2.500 Euro.

