Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden 19 Becher Eis aus Eisautomat (22.05.2024)

Moos (ots)

Unbekannte Diebe haben am Mittwochabend Eis aus einem Automat in der Gewerbestraße entwendet. Gegen 23.30 Uhr machten sich die Täter an dem vor dem Gebäude Nummer 4 stehenden Eisautomaten zu schaffen und erbeuteten dabei insgesamt 19 Becher Eis im Wert von über hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Eisdiebe nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0, entgegen.

