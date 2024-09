Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung d. Polizeiinspektion Goslar v. 15.09.2024

Goslar (ots)

Brand einer Wohnanlage

Oker - Am 14.09.2024, gegen 16:30 Uhr, kommt es im Dachstuhlbereich einer Wohnanlage für ältere Menschen im Goslarer Stadtteil Oker zu einem Brand. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Stand auf ca. 50000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Aufgrund der Unbewohnbarkeit des Gebäudes wurden die Personen temporär bei Angehörigen und in alternativen Einrichtungen untergebracht.

Zusammenstoß im Parkhaus

Altstadt Goslar - Am 14.09.2024, gegen 13:40 Uhr, fährt der bislang unbekannte Unfallverursacher in einem Parkhaus in der Piepmäkerstraße rückwärts gegen eine Betonmauer der Parkhausebene. Hierdurch splittert die Heckscheibe des unfallverursachenden Pkw, sodass sämtliche Glassplitter auf das Auto fallen, welches in der unterhalb liegenden Parkebene abgestellt ist. Durch die Glassplitter entsteht Sachschaden am Pkw der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernt sich im Nachgang vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Kollision zwischen Pkw und Hauswand

Baßgeige - Am Samstag, 14.09.2024, befährt ein Autofahrer in den Mittagsstunden die Stapelner Str. in Rtg. Grauhöfer Landwehr. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich kommt der Pkw-Fahrer aufgrund körperlicher Mängel nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Hauswand. Der 51-Jährige wird durch den Unfall leicht verletzt. Der Beifahrer bleibt unverletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde ebenso eingeleitet, wie polizeiliche Sofortmaßnahmen getroffen. Der Sachschaden wird auf ca. 17000 Euro geschätzt.

Unfallflucht nach Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne Oker - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 15.09.2024, fährt der bislang unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne in der Straße "Am Sudmerberg" und entfernt sich im Anschluss vom Unfallort, ohne die Verursachung einem geeigneten Adressaten bekannt zu geben. Die Straßenlaterne ist durch den Zusammenstoß derart beschädigt worden, dass diese umgefallen ist und der Zusammenstoß akustisch wahrnehmbar gewesen sein wird.

Potenzielle Zeugen/-innen, die sich bisher noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Informationen unter Tel. 05321-339-0 an die Polizeiinspektion Goslar zu wenden.

i.A. Huth, PHK

